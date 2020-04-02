Путин продлил режим самоизоляции в РФ до 30 апреля



Об этом президент заявил в ходе своего второго обращения к нации в связи пандемией коронавируса. По словам главы государства, переломить ситуацию в Москве, несмотря на усилия властей, не удалось.







Из обращения Путина также стало известно, что главам субъектов федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны определиться с необходимыми мерами. Одновременно действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.







На всё время “нерабочего” месяца продолжат функционировать органы власти, аптеки, предприятия с непрерывным производством, продовольственные магазины, медицинские учреждения.