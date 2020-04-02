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Путин продлил режим самоизоляции в РФ до 30 апреля

  • 30.01.2021, 17:04,
  • Развлечения » Медицина
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Путин продлил режим самоизоляции в РФ до 30 апреля
Фото: kremlin.ru



2 апреля 2020 года, 17:17

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Об этом президент заявил в ходе своего второго обращения к нации в связи пандемией коронавируса. По словам главы государства, переломить ситуацию в Москве, несмотря на усилия властей, не удалось. 


 


Из обращения Путина также стало известно, что главам субъектов федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны определиться с необходимыми мерами. Одновременно действия региональных властей должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами.


 


На всё время “нерабочего” месяца продолжат функционировать органы власти, аптеки, предприятия с непрерывным производством, продовольственные магазины, медицинские учреждения.













Источник: medportal.ru




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