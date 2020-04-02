Не менее 25% случаев COVID-19 бессимптомны



Количество бессимптомных случаев COVID-19 может оказаться существенно больше, чем считалось: по разным данным, от 25 до 50%.



Примерно у четверти людей, инфицированных новым коронавирусом, не развиваются симптомы COVID-19. Об этом сообщил директор американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) Роберт Редфилд (Robert Redfield), передает New Atlas.



Данные нового отчета CDC о COVID-19 в США показали, что 25% инфицированных – бессимптомные носители вируса, которые могут заражать других людей.



Ранее Редфилд уже называл эту цифру в интервью NPR: «Мы практические подтвердили, что у значительного числа инфицированных людей не развиваются симптомы. Их количество может быть около 25%».



Тестирование на коронавирус в Исландии позволило предположить, что бессимптомные формы могут развиваться у половины больных, сообщает CNN. Такой вывод был сделан на основании 9 тысяч тестов, которые провела биотехнологическая компания deCODE Genetics. Она делала анализы на коронавирус не только людям с симптомами и тем, кто контактировал с больными. Их выборка включало большое количество людей, которые не демонстрировали признаков заболевания.