Одним из главных событий 2021 года станет продление Договора СНВ-3

Совет Федерации Федерального Собрания России 27 января провел совещание, на котором было принято решение одобрить продление договора СНВ-3, передаёт пресс-служба Совета Федерации.

Глава Комитета по международной повестке Константин Косачев отметил, что удлинение продолжительности закона на предельный срок ─ 5 лет, без специальных требований, соотносится с российской позицией. Также, сенатор выделил, что соглашение гарантирует России государственную безопасность.

Виктор Бондарев, председатель департамента по обороне и безопасности, сообщил, что возобновление договора было инициативой России и продолжительность закона будет отвечать интересам России, США и всего мира в сфере общей безопасности.

─ СНВ-3 продлен. Это событие войдет в число ключевых событий всего 2021 года, ─ отметила на совещании Валентина Матвиенко.

Кроме того, руководитель Совета Федерации выделила, что лидеры России и США продемонстрировали политический характер и приняли серьёзное решение.

Валентина Матвиенко считает, что этот договор раскрывает новые возможности предстоящих переговоров по стратегической безопасности и стабильности.