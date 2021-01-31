«Авангард» — «Локомотив» и 976 счастливчиков!

В ответной встрече в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» со счётом 4:2 взял реванш у «Локомотива» за недавнее поражение в Ярославле 29 января.

Фото: Олег Бухарев

О противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» мы обязательно сегодня поговорим. А сначала хочу поздравить многочисленную армию поклонников омской команды с тем, что они снова могут наблюдать за игрой любимой команды с трибун ставшей уже для многих родной «Арены Балашиха»! Здравый смысл постепенно возвращается к адептам COVID-19, и ограничения, связанные с так называемой пандемией постепенно снимаются. В Москве, наконец, разрешили питейным и развлекательным заведениям работать в режиме 24/7, а в Подмосковье снимаются запреты на посещение массовых мероприятий. И пусть призрак вируса ещё витает в неокрепших умах представителей различных надзорных органов, брешь пробита, и ручеёк здравого смысла постепенно начинает превращаться в поток. Эта сентенция относится и к количеству зрителей на трибунах. Сегодня разрешение на вход получили лишь 976 счастливчиков. Но я уверен, что их количество будет увеличиваться с каждой последующей игрой. И это внушает здоровый оптимизм.

Фото: Олег Бухарев

Ведь «ястребы» – куражная команда, которой, как никому другому, важна энергетическая подпитка трибун. Во время эпидемических ограничений работники омского клуба делали всё возможное, чтобы создать иллюзию присутствия болельщиков на трибунах: ставили ростовые фанерные куклы в цветах клуба, натягивали баннеры с призывами идти в атаку и даже включали во время игры аудиозаписи с «зарядами» болельщиков. Но полноценной замены «живой» поддержки, по понятным причинам, добиться не удалось. Всё это напоминало секс с резиновой куклой, которая ни при каких раскладах не заменит партнёра из плоти и крови.

Фото: Олег Бухарев

Возвращаясь к сегодняшнему противостоянию, следует напомнить, что последняя встреча соперников состоялась в Ярославле менее 48 часов назад. «Локомотив», уступая к восьмой минуте встречи со счётом 0:2, сумел в основное время сравнять результат. А в дополнительной пятиминутке финский легионер железнодорожников Атте Охтамаа принёс своей команде очередные два очка в турнирную таблицу к имеющимся там до этой встречи 69ти.

Интриги отчётной игре добавлял тот факт, что «Авангард» проиграл четыре последних встречи с «Локомотивом» — 0:2, 1:2, 0:1, 2:3 ОТ.

Фото: Олег Бухарев

И уже на предматчевой раскатке было видно, что подопечные Боба Хартли сегодня полны решимости поквитаться со ставшим в последнее время неудобным соперником.

Тренерские штабы противоборствующих сторон не стали изобретать велосипед и включили в заявку на матч тех же хоккеистов, что выходили на лёд в Ярославле двумя днями ранее. Ворота омичей снова было доверено защищать Игорю Бобкову. А вот на последнем рубеже у гостей сегодня появился не очень часто появляющийся в рамке в этом сезоне Илья Коновалов. Основной голкипер волжан Эдвард Паскуале получил передышку и занял место на скамейке запасных.

Фото: Олег Бухарев

Тем не менее, не было сомнений в том, что игра начнётся без разведки и соперники доставят собравшимся на трибунах и у экранов канала КХЛ ТВ болельщикам много различного рода эмоций.

Зритель снова на трибунах ДС «Арена Балашиха». И это главное!

Так и произошло.

Уже на 13-й секунде броском в створ отметился форвард чёрно-красных Рид Буше. Гости проверку вратарю соперника устроили на 27-й секунде, когда Андре Петерссон, бросив шайбу низом, заставил Игоря Бобкова первый раз вступить в игру.

Фото: Олег Бухарев

Хозяева продолжали атаковать. Ярославцы не всегда успевали за соперником, подгоняемым яростной поддержкой получившими доступ на стадион болельщиками. И уже на второй минуте за подножку в штрафной бокс отправился Егор Коршков. «Ястребы» усилили натиск, имели несколько голевых моментов. Клим Костин бросал с пятачка, но умудрился не попасть в рамку ворот. Подопечные Андрея Скабелки защищались и числом, и умением. В итоге счёт остался без изменений.

Фото: Олег Бухарев

К середине периода стартовый порыв угас, и игра приобрела позиционный характер. Страсти было улеглись, но «дров в костёр» неожиданно подкинул обычно надёжный Игорь Бобков. В середине периода, когда «Локомотив» начинал очередную атаку, голкипер «Авангарда» зачем-то выехал за левую штангу ворот с внешней стороны и начал заворожено, как мне показалось, наблюдать за гостевой трибуной. Видно было, что за три месяца игры без зрителей 30-й номер омской команды отвык от такого количества людей, присутствующих на матче. Максим Осипов, не веря своим глазам, запустил шайбу в сторону ворот противника. По дороге она попала к спешившему на помощь своему вратарю Кириллу Готовцу, и окончательно дезориентировала увлеченного созерцанием трибун вратаря, так и не успевшего вернуться в рамку. 1:0. Сами того не ожидая, гости вышли вперёд. Тут вовремя для «ястребов» подоспела рекламная пауза, позволившая команде переварить происходящее на площадке. Игорь Бобков в спокойной обстановке протёр маску и лицо у скамейки запасных, попил какой-то жидкости, любезно предоставленной массажистом, и в остальные 49 минут встречи выглядел на льду очень достойно.

Вторая половина первой трети матча запомнилась разве что броском в нижний угол Александра Хохлачёва, выведенного на ударную позицию партнёрами. Но в этом эпизоде выше всяких похвал сыграл Илья Коновалов.

Фото: Олег Бухарев

Во втором периоде «слово взял» Илья Ковальчук, в очередной раз доказавший сомневающимся старую народную мудрость, что «мастерство не пропьёшь и не купишь за деньги». Многие молодые горячие умы в своих репортажах упрекают Ильи за нежелание отрабатывать на 100% в обороне. Но мне кажется, что для мастера такого уровня и возраста надо делать исключения и использовать его по прямому назначению, то есть в атаке.

Фото: Олег Бухарев

Итак, сначала, в одной из немногих позиционных атак своей команды, 17-й номер «ястребов» притаился у левой штанги «вражеских» ворот, спокойно дождался паса от Дениса Зернова и неуловимым движением кистей отправил её в ворота. 1:1.

Через несколько минут сложности своей команде на ровном месте создал Атте Охтамаа, который, как мы помним, принёс победу своей команде в прошлой игре. Находясь в средней зоне, финский легионер неаккуратно обошёлся с шайбой, выбросив её за пределы площадки. Две минуты штрафа стали закономерным наказанием за технический брак.

Фото: Олег Бухарев

Илья Ковальчук снова показал себя во всей красе. Обыграв на входе в зону двух соперников, ветеран нашёл открывшегося на мгновение Дениса Зернова, и тот произвёл неотразимый бросок со средней дистанции. 2:1.

В третьем периоде соперники показали умение играть в неравных составах. Сначала Андре Петерссон наказал хозяев за удаление Кирилла Семёнова. 2:2. А через 6 минут Рид Буше напомнил Тему Пулккинену, что задерживать клюшкой соперника в конце матча чревато. 3:2. Хозяева вышли вперёд второй раз за вечер. И с этого момента сомневаться в их победе не приходилось. Настолько уверенно они контролировали ход игры. Даже удаление Оливера Каски не внесло сумятицу в ряды подопечных Боба Хартли. Они спокойно защищались даже при игре 6х4, когда гости сняли вратаря за две минуты до конца встречи. Более того, после очередной атаки ярославцев шайба оказалась у Алексея Потапова в правом круге вбрасывания своей зоны, и форвард спокойно катнул её по центру пустых ворот. 4:2.

Фото: Олег Бухарев

Закономерная победа хозяев, в которой не последнюю роль сыграли 976 зрителей, допущенные сегодня на матч.

Ну а после игры болельщики и хоккеисты тепло приветствовали друг друга, что придало встрече уже начинаемую было забываться истинно домашнюю атмосферу.

Фото: Олег Бухарев

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020-2021. Регулярный чемпионат.

«Авангард» (Омск) – «Локомотив» ( Ярославль) – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: 0:1 – Осипов (Баранцев) – 10:44, 1:1 – Ковальчук (Зернов) – 26:27, 2:1 – Зернов (Ковальчук) – 30:01 (бол.), 2:2 – Петерссон (Марченко) – 49:19 (бол.), 3:2 – Буше (Каски) – 55:29 (бол.), 4:2 – Потапов (Покка) – 58:44 (мен., п.в.)

Штраф: 14:6.

Броски (в створ): 54:71(26:39)

Вратари: Бобков – Коновалов

31 января 2021 года. Московская область, г. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха» им. Ю. Ляпкина. 976 зрителей.

Текст: Сергей В. Вильчинский.

Фото: Олег Бухарев.