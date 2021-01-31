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ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история

  • 31.01.2021, 18:43,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

2 февраля в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги ЦСКА примет у себя на льду рижское «Динамо».



ПХК ЦСКА
Фото: Олег Бухарев




Кажется, что в этом матче всё ясно заранее. Конечно, победа на 99 % достанется ЦСКА. Однако есть детали. А они таковы, что подопечным Игоря Никитина очки терять нежелательно. А то «Локомотив» наедет и не заметит. Ну а рижане к концу «регулярки», хотя и понимают, что уйти с последнего места в лиге им вряд ли суждено, но бой своим соперникам подопечные Петериса Скудры дают регулярно.





ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история
Фото: Артур Стабулниекс




В принципе, когда от вас не требуют подвигов, играть всегда проще. Но очки добывать нелегче.





Прогноз – 4:2.





Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





ПХК ЦСКА Москва – «Динамо» Рига Латвия



2 февраля 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.               



Текст: Антон Буялов.


Фото: Артур Стабулниекс, Олег Бухарев.



31.01.2021 г.





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