ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история

2 февраля в матче регулярного Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги ЦСКА примет у себя на льду рижское «Динамо».

Фото: Олег Бухарев

Кажется, что в этом матче всё ясно заранее. Конечно, победа на 99 % достанется ЦСКА. Однако есть детали. А они таковы, что подопечным Игоря Никитина очки терять нежелательно. А то «Локомотив» наедет и не заметит. Ну а рижане к концу «регулярки», хотя и понимают, что уйти с последнего места в лиге им вряд ли суждено, но бой своим соперникам подопечные Петериса Скудры дают регулярно.

Фото: Артур Стабулниекс

В принципе, когда от вас не требуют подвигов, играть всегда проще. Но очки добывать нелегче.

Прогноз – 4:2.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

ПХК ЦСКА Москва – «Динамо» Рига Латвия

2 февраля 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 19.30.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Артур Стабулниекс, Олег Бухарев.

31.01.2021 г.