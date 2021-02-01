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Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрству

Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрствуМинистр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 1 февраля провёл телефонный разговор с главой оборонного ведомства Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе беседы, стороны обсудили вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности Армении в поствоенный период. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

обсуждались также результаты штабных переговоров по развитию армяно-российского военного сотрудничества.

В свою очередь, армянский глава оборонного ведомства высоко оценил деятельность российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что ярким свидетельством этого является практически полное соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, что главы России, Армении и Азербайджана — Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации.





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