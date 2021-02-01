Коалиция парламентского большинства в Киргизии одобрила кандидатуру на пост главы правительства

Коалиция большинства Жогорку Кенеша Киргизии 1 февраля одобрила кандидатуру на пост главы правительства страны, которым является Улукбек Марипов. Он был выдвинут фракцией «Республика — Ата-Журт». Марипов пообещал в ближайшее время представить структуру и состав кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба парламента Киргизии.

Теперь кандидатуру должны рассмотреть профильные комитеты и весь парламент. В случае одобрения кандидата депутатским корпусом президент подпишет указ о его назначении.

В ходе заседания коалиции, кандидат на пост премьера ответил на вопросы депутатов, где заявил о том, что намерен возродить министерство энергетики и промышленности.

Что стало поводом для таких планов, Марипов не сообщил, но ранее он сказал, что структура правительства изменится, а членов кабмина станет меньше.

Напомним, что министерство энергетики и промышленности упразднили в 2015 году. На смену ему пришел национальный энергохолдинг, а часть функций передали государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования.