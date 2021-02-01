В Приднестровье с 1 февраля вступают в силу некоторые послабления карантина

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 1 февраля принял участие в заседании оперативного штаба, в ходе которого, было отмечено, что в регионе вступают в силу ряд послаблений карантинного режима. Снятие ограничений касается образовательной и культурной сферы. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Таким образом, за парты 1 февраля вернулись ученики 9 и 11-х классов организаций общего образования. Для них рекомендовано проведение уроков в очной форме по иностранным языкам и дисциплинам, по которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация.

Что касается возобновления работы учреждений сферы культуры, то специально созданная комиссия проверила 89 объектов по всему Приднестровью. При этом, 15 учреждений в Рыбнице оказались не готовы приступить к работе в новых условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Приднестровье смогут приступить к репетициям коллективы Дворца Республики и Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н. Аронецкой.