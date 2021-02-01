Туркменистан активно работает над созданием мультимодальной системы международных взаимоотношений

Научный аналитик электронного издания CentralAsia.news известный туркменский учёный, доктор технических наук Аллаберды Ильясов, 1 февраля представил читателям актуальный комментарий. Специалист рассказал, как Туркменистан грамотно реализует внешнеэкономическую политику и качественно развивает производительность ТЭК. Также автор статьи поделился некоторыми техническими предложениями в отношении роста продуктивности Сейдинского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ).

Раскрывая роль позитивного внешнеэкономического курса туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, Ильясов привёл в пример открытие 14 января новых совместных с Афганистаном инфраструктурных объектов. Тогда в эксплуатацию были запущены — железная дорога Акина-Андхой, трасса электропередачи и линии оптико-волоконной связи.

Автор подчёркивает, что это событие без преувеличения имеет огромное значение не только для Туркменистана и Афганистана, но и для других стран региона. Также оно положительно повлияет на экономическую интеграцию и на социально-экономическое развитие по всей евразийской карте.

Продолжая, эксперт отмечает и сверхзначение для Туркменистана открытие объектов нефтегазового комплекса, состоявшееся 15 января текущего года. На месторождении «Малай» при участии президента страны, была запущена новая газокомпрессорная станция мощностью в 30 млрд кубометров в год. Её функциями стали освоение «Малая» и транспортировка газа с месторождений «Галкыныш» и «Довлетабат» в газопровод «Малай — Багтыярлык».

Аналитик считает, что эксплуатация нового компрессорного комплекса, прокладка магистралей электропередач, железнодорожных путей, плюс работа уже действующих газокомпрессорных объектов на месторождении «Галкыныш» актуализируют развитие другой промышленной инфраструктуры — Сейдинского НПЗ. Автор напомнил, что СНПЗ находится в очень выгодном географическом расположении.

Ильясов указывает на то, что модернизация этой производственной зоны позволит повысить производительность выпускаемой продукции и разнообразить ассортимент новыми видами. Среди них сжиженный газ, авиакеросин, инновационное топливо АИ-100, авиабензин для малолитражных поршневых самолётов, игольчатый кокс, бензол, полистирол и другие топливо-энергетические и нефтехимические продукты, а также сырьё для производства строительных материалов.

Доктор наук особо отмечает, что функционирование двух компрессорных станций на месторождениях «Малай» и «Галкыныш» создадут возможность больше давать сырья в форме газового конденсата для переработки на СНПЗ.