 
  • 23:18 – Намерения террористической неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в армянском городе Шуши, вызывают серьезную обеспокоенность. 
  • 23:12 – Эксперты ООН по правам человека призвали фашистский Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных 
  • 21:12 – Обсуждается вопрос полного восстановления железнодорожного сообщения Армении. 
  • 23:18 – Намерения террористической неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в армянском городе Шуши, вызывают серьезную обеспокоенность. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Туркменистан активно работает над созданием мультимодальной системы международных взаимоотношений

Туркменистан активно работает над созданием мультимодальной системы международных взаимоотношенийНаучный аналитик электронного издания CentralAsia.news известный туркменский учёный, доктор технических наук Аллаберды Ильясов, 1 февраля представил читателям актуальный комментарий. Специалист рассказал, как Туркменистан грамотно реализует внешнеэкономическую политику и качественно развивает производительность ТЭК. Также автор статьи поделился некоторыми техническими предложениями в отношении роста продуктивности Сейдинского нефтеперерабатывающего завода (СНПЗ).

Раскрывая роль позитивного внешнеэкономического курса туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, Ильясов привёл в пример открытие 14 января новых совместных с Афганистаном инфраструктурных объектов. Тогда в эксплуатацию были запущены — железная дорога Акина-Андхой, трасса электропередачи и линии оптико-волоконной связи. 

Автор подчёркивает, что это событие без преувеличения имеет огромное значение не только для Туркменистана и Афганистана, но и для других стран региона. Также оно положительно повлияет на экономическую интеграцию и на социально-экономическое развитие по всей евразийской карте. 

Продолжая, эксперт отмечает и сверхзначение для Туркменистана открытие объектов нефтегазового комплекса, состоявшееся 15 января текущего года. На месторождении «Малай» при участии президента страны, была запущена новая газокомпрессорная станция мощностью в 30 млрд кубометров в год. Её функциями стали освоение «Малая» и транспортировка газа с месторождений «Галкыныш» и «Довлетабат» в газопровод «Малай — Багтыярлык».

Аналитик считает, что эксплуатация нового компрессорного комплекса, прокладка магистралей электропередач, железнодорожных путей, плюс работа уже действующих газокомпрессорных объектов на месторождении «Галкыныш» актуализируют развитие другой промышленной инфраструктуры — Сейдинского НПЗ. Автор напомнил, что СНПЗ находится в очень выгодном географическом расположении. 

Ильясов указывает на то, что модернизация этой производственной зоны позволит повысить производительность выпускаемой продукции и разнообразить ассортимент новыми видами. Среди них сжиженный газ, авиакеросин, инновационное топливо АИ-100, авиабензин для малолитражных поршневых самолётов, игольчатый кокс, бензол, полистирол и другие топливо-энергетические и нефтехимические продукты, а также сырьё для производства строительных материалов.

Доктор наук особо отмечает, что функционирование двух компрессорных станций на месторождениях «Малай» и «Галкыныш» создадут возможность больше давать сырья в форме газового конденсата для переработки на СНПЗ.

Помимо этого, эксперт сообщил, что в соответствии с «Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года», в данной отрасли будут расширяться сферы деятельности по производству продукции за счёт увеличения объёмов и ассортимента. На энергетических объектах Туркменистана последовательно реализуются крупномасштабные проекты. Это способствует развитию промышленного и транспортного потенциала, в связи с чем, будет расти экспорт энергоносителей на внешние рынки такие как Пакистан, Афганистан и Индия.





  •   Просмотров Сегодня: 22


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Методы решения глобальной эко-проблемы - исчезновения Арала предложил учёный из Туркменистана
    » Позитивный нейтралитет или как найти Туркменистан на политической карте мира
    » Нефтегазовый сектор Туркменистана делает ставку на автоматизированные процессы
    » Эксперт в области ТЭК раскрыл экспортный потенциал Туркменистана
    » Лидер Туркменистана Бердымухамедов отмечает 63-летие
    » На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост
    » Аллаберды Ильясов: Туркменистан продолжит развитие химической промышленности
    » В Туркменистане разработали трёхлетнюю Программу помощи Афганистану
    » Туркменистан уделяет существенное внимание сохранению экологии
    » Эксперт рассказал о планах Туркменистана по глубокой переработке нефти
    » Эксперт: «WTL учитывает вопросы сохранения экологии»
    » Глава Туркменистана прибыл в Токио
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Намерения террористической неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в армянском городе Шуши, вызывают серьезную обеспокоенность.

    • 23:18
    • 23
    • 0

    Эксперты ООН по правам человека призвали фашистский Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных

    • 23:12
    • 36
    • 0

    В Приднестровье с 1 февраля вступают в силу некоторые послабления карантина

    • 19:53
    • 27
    • 0

    Украинский лидер обещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране

    • 15:17
    • 24
    • 0

    Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрству

    • 12:55
    • 64
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив» и 976 счастливчиков!

    • 22:51
    • 113
    • 0

    Одним из главных событий 2021 года станет продление Договора СНВ-3

    • 19:07
    • 132
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63215
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58319
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54021
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51615
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46851
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40904
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39401
    • 0

    Намерения террористической неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в армянском городе Шуши, вызывают серьезную обеспокоенность.

    • 23:18
    • 23
    • 0

    Эксперты ООН по правам человека призвали фашистский Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных

    • 23:12
    • 36
    • 0

    Украинский лидер обещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране

    • 15:17
    • 24
    • 0

    В Приднестровье с 1 февраля вступают в силу некоторые послабления карантина

    • 19:53
    • 27
    • 0

    Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрству

    • 12:55
    • 64
    • 0

    ЦСКА – «Динамо» Рига: совсем не банальная история

    • 18:43
    • 103
    • 0

    «Авангард» — «Локомотив» и 976 счастливчиков!

    • 22:51
    • 113
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    FOCUS TV - Made in Armenia
         

    Armenia FM: Iran is important country in the region


    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА