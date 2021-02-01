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Украинский лидер обещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в стране

  • 01.02.2021, 15:17,
  • В Мире + Европа » Украина
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Украинский лидер обещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в странеПрезидент Украины Владимир Зеленский 30 января провёл встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым. Стороны подробно обсудили запланированную вакцинацию граждан. Было отмечено, что прививка будет делаться бесплатно, сообщает пресс-служба лидера страны.

Зеленский заявил, что вакцинация на безвозмездной основе именно та забота и та защита, предоставляемая государством во время пандемии. Он подчеркнул, что соответствующий процесс не то, на чём местные власти должны зарабатывать.

Степанов заявил, что в первую очередь прививка будет сделана медикам, представителям мобильных групп и пожилым людям. Президент отметил, что граждане Украины, у которых есть достаточно денег, смогут вакцинироваться, не дожидаясь своей очереди.

Глава минздрава добавил, что все соответствующие медпрепараты будут проверяться многократно, местным жителям будут предложены исключительно качественные вакцины от коронавируса.

Чиновник также заявил, что в середине февраля в страну будет поставлено 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer. До конца июля в государство поступит от 2,2 до 3,7 млн доз аналогичных медпрепаратов от компании AstraZeneca.





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