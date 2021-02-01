 Эксперты ООН по правам человека призвали фашистский Азербайджан немедленно освободить армянских военнопленных

Эксперты ООН по правам человека призвали немедленно освободить военнопленных и других пленных, захваченных при последних военных действиях нагорно-карабахского конфликта, а также передать семьям погибших их останки, чтобы они были захоронены в соответствии с традициями страны



"Все, кто лишился свободы в результате конфликта, в соответствии с Соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года должны быть возвращены домой, а родные погибших должны получить останки своих близких и суметь захоронить их”, - отмечают эксперты.



Подчеркнуто, что поступают сообщения, что военнопленные и другие пленные без какого-либо судебного процесса бывают убиты, исчезают, подвергаются насилию и жестокому обращению.



"Ни одно исключительное обстоятельство - будь то военное положение, внутриполитическая нестабильность или другое чрезвычайное положение, не может оправдать пытки, насилие и исчезновения людей. Подобные действия во время военного конфликта могут считаться военным преступлением”, - подчеркнули эксперты по правам человека.



В частности, это касалось и фактов надругательства над телами погибших людей.



❗️???? "Обе стороны начали возвращение военнопленных и других пленных лиц, мы призываем их осуществлять это по принципу "все на всех”, уточнить судьбу без вести пропавших и достойно относиться к телам погибших”,- отметили они.



Эксперты призвали власти Армении и Азербайджана провести полное, неотложное, независимое и беспристрастное расследование серьезных нарушений прав человека в ходе конфликта и после этого, призвать к ответственности организаторов и возместить пострадавшим. Также добавлено, что и в дальнейшем они продолжат сотрудничество с властями обеих стран и будут следить за ситуацией.