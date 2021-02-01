 Намерения террористической неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах, в частности, в армянском городе Шуши, вызывают серьезную обеспокоенность.

Намерения ультраправой националистической турецкой Партии националистического движения и аффилированной с ней экстремистской неофашистской организации «Серые волки» реализовать некие проекты на оккупированных территориях Республики Арцах
, в частности, в городе Шуши, вызывают самую серьезную обеспокоенность.
Отправка на оккупированные территории Республики Арцах
ультраправых неофашистских сил, как и использование международных террористов в период вооруженной агрессии против Арцаха являются звеньями одной цепи в экспансионистской политике Турции по отношению не только к Арцаху и Южному Кавказу, но и к регионам за их пределами.
Данная политика Турции и Азербайджана заслуживает самого строго осуждения и требует от международного сообщества, заинтересованных организаций и структур соответствующих незамедлительных действий, направленных на недопущение и пресечение подобного рода деструктивных инициатив.