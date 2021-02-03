Более 19 млн украинцев оказались за чертой бедности

В Киеве 1 февраля состоялось заседание согласительного совета депутатских фракций и групп. В рамках собрания вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что уровень бедности в Украине вырос на 50%, за чертой бедности живут около 19 млн граждан, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Она отметила, что такой крайне высокий уровень бедности был выявлен на основе исследований международных организаций. В этой связи парламент поставил перед правительством задачу по разработке новой стратегии борьбы с бедностью до 2030 года.

Кондратюк подчеркнула, что в соответствии с целями Организации Объединённых Наций соответствующий уровень должен быть сокращён в 4 раза. По её словам, новая стратегия должна основываться на трудовой, а не на социально-дотационной основе.

Вице-спикер Рады также напомнила, что предыдущая правительственная программа по преодолению бедности были принята в 2016 году и была рассчитана на 4 года в период до 2020 года.

Напомним, что в сентябре прошлого года специалисты Института демографии им. Птухи Национальной академии наук заявили, что в концу 2020 года около 45% населения страны будут жить за чертой бедности.