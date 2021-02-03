Лукашенко призвал уделять серьёзнейшее внимание охране природы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 февраля принял министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка. В рамках разговора с чиновником, Лукашенко дал понять, что в Белоруссии и дальше будут уделять серьёзное внимание охране природы, сообщает пресс-служба главы государства.

В беседе с отраслевым министром президент особо подчеркнул, что природа является приоритетом приоритетов. В связи с этим, со стороны государства уделялось и будет уделяться пристальное внимание бережливому отношению к окружающей среде. Общество должно все богатства, дарованные белорусской земле природой хранить и беречь как зеницу ока, добавил президент.

Обращаясь к главе ведомства, лидер страны поручил считать охранные мероприятия вопросом номер один. Люди не могут нормально жить, если вокруг будет всё загажено. Поэтому при осмотре малых городов и самого Минска я всегда уделяю отдельное внимание чистоте, порядку максимальному высаживанию деревьев и недопущению варварского отношения к зелёным насаждениям, сказал президент.

Во время встречи, Лукашенко коснулся и работы гидрометеорологической службы. Он отметил, что ранее высказывал критику в адрес данной организации, за недостоверность публикуемой информации. Глава государства сообщил, что критика пошла на пользу и есть заметные подвижки, он подчеркнул, что следит за прогнозом и обратил внимание на то, что они абсолютно точные.