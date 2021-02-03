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Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдёт только в Риге

  • 03.02.2021, 14:59,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии Риги в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска (Беларусь).



Рене Фазель. ИИХФ
Фото: ИИХФ




При принятии решения о проведении чемпионата мира в одной стране Совет ИИХФ сослался на текущие проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины своего решения сохранить турнир в одном городе. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с ограничениями на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — это самый безопасный и экономически эффективный способ проведения мероприятия.





Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года пройдет в Риге при следующих условиях:





  • Главным местом проведения станет «Арена Рига» в Риге, где пройдет Группа В, два четвертьфинальных матча, полуфинальный раунд и медальный раунд.
  • Вторым местом проведения станет «Олимпийский спортивный центр», который будет преобразован в ледовый каток вместимостью 6000 человек и примет группу А и два четвертьфинальных матча.
  • Каток «Даугава», расположенный примерно в 10 минутах езды от «Арены Рига», будет служить тренировочной ареной с двумя ледовыми щитами. В настоящее время арена находится в стадии строительства и должна быть закончена к концу марта.
  • Все 16 команд-участниц будут размещены в одном отеле




ИИХФ. Латвия-Беларусь
Фото: ИИХФ





В настоящее время никаких обновлений относительно расписания игр нет. С командами, расположенными в одном месте, а также «Ареной Рига» и «Олимпийским спортивным центром», расположенными примерно в 150 метрах друг от друга, ИИХФ сможет реализовать концепцию пузыря, если это будет необходимо.



И наоборот, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится до такой степени, что зрителям будет разрешено смотреть игры, ИИХФ вместе с Местным оргкомитетом будет готова инициировать предложение билетов в течение трех дней после получения правительственного разрешения на размещение болельщиков на этих площадках.



Источник: ИИХФ


Текст: Наталья Бухарева.


Фото: ИИХФ





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