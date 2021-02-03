Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдёт только в Риге

Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии Риги в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска (Беларусь).

Фото: ИИХФ

При принятии решения о проведении чемпионата мира в одной стране Совет ИИХФ сослался на текущие проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины своего решения сохранить турнир в одном городе. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с ограничениями на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — это самый безопасный и экономически эффективный способ проведения мероприятия.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года пройдет в Риге при следующих условиях:

Главным местом проведения станет «Арена Рига» в Риге, где пройдет Группа В, два четвертьфинальных матча, полуфинальный раунд и медальный раунд.

в Риге, где пройдет Группа В, два четвертьфинальных матча, полуфинальный раунд и медальный раунд. Вторым местом проведения станет «Олимпийский спортивный центр» , который будет преобразован в ледовый каток вместимостью 6000 человек и примет группу А и два четвертьфинальных матча.

, который будет преобразован в ледовый каток вместимостью 6000 человек и примет группу А и два четвертьфинальных матча. Каток «Даугава», расположенный примерно в 10 минутах езды от «Арены Рига», будет служить тренировочной ареной с двумя ледовыми щитами. В настоящее время арена находится в стадии строительства и должна быть закончена к концу марта.

Все 16 команд-участниц будут размещены в одном отеле

Фото: ИИХФ



В настоящее время никаких обновлений относительно расписания игр нет. С командами, расположенными в одном месте, а также «Ареной Рига» и «Олимпийским спортивным центром», расположенными примерно в 150 метрах друг от друга, ИИХФ сможет реализовать концепцию пузыря, если это будет необходимо.

И наоборот, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится до такой степени, что зрителям будет разрешено смотреть игры, ИИХФ вместе с Местным оргкомитетом будет готова инициировать предложение билетов в течение трех дней после получения правительственного разрешения на размещение болельщиков на этих площадках.

Источник: ИИХФ

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: ИИХФ