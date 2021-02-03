Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдёт только в Риге

Совет ИИХФ проголосовал за утверждение столицы Латвии Риги в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска (Беларусь).
При принятии решения о проведении чемпионата мира в одной стране Совет ИИХФ сослался на текущие проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические причины своего решения сохранить турнир в одном городе. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с ограничениями на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами — это самый безопасный и экономически эффективный способ проведения мероприятия.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года пройдет в Риге при следующих условиях:
В настоящее время никаких обновлений относительно расписания игр нет. С командами, расположенными в одном месте, а также «Ареной Рига» и «Олимпийским спортивным центром», расположенными примерно в 150 метрах друг от друга, ИИХФ сможет реализовать концепцию пузыря, если это будет необходимо.
И наоборот, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится до такой степени, что зрителям будет разрешено смотреть игры, ИИХФ вместе с Местным оргкомитетом будет готова инициировать предложение билетов в течение трех дней после получения правительственного разрешения на размещение болельщиков на этих площадках.
Источник: ИИХФ
Текст: Наталья Бухарева.
Фото: ИИХФ