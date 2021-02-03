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Южная Австралия официально признала право Республики Арцах на самоопределение

Южная Австралия официально признала право Республики Арцах на самоопределение
Палата общин австралийского штата Южная Австралия официально признала право Республики Арцах на самоопределение, осудив Азербайджан за вторжение на исконно армянские земли.
 
Парламент Южной Австралии в Доме парламента в Аделаиде — двухпалатный законодательный орган австралийского штата Южная Австралия. Он состоит из Палаты собраний на 47 мест (нижняя палата) и Законодательного совета на 22 места (верхняя палата). На каждых выборах заполняется вся нижняя палата и половина верхней палаты. Это соответствует вестминстерской системе парламентского правления с исполнительной властью, которая должна заседать в парламенте и пользоваться доверием Палаты собрания.
 
Королева представлена в штате губернатором Южной Австралии. Согласно Конституции Южной Австралии, в отличие от Федерального парламента и парламентов других штатов Австралии, ни монарх, ни губернатор не считаются частью парламента Южной Австралии. Однако им предоставлены те же роль и полномочия.
 
Таким образом всемирное признание независимости Республики Арцах продолжается как снежный ком, вместе с тем осуждается фашистское грубейшее поведение искуственной страны под названием Азербайджан которая нарушает все возможные права людей.
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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