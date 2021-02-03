Палата общин австралийского штата Южная Австралия официально признала право Республики Арцах на самоопределение, осудив Азербайджан за вторжение на исконно армянские земли.

Парламент Южной Австралии в Доме парламента в Аделаиде — двухпалатный законодательный орган австралийского штата Южная Австралия. Он состоит из Палаты собраний на 47 мест (нижняя палата) и Законодательного совета на 22 места (верхняя палата). На каждых выборах заполняется вся нижняя палата и половина верхней палаты. Это соответствует вестминстерской системе парламентского правления с исполнительной властью, которая должна заседать в парламенте и пользоваться доверием Палаты собрания.



Королева представлена в штате губернатором Южной Австралии. Согласно Конституции Южной Австралии, в отличие от Федерального парламента и парламентов других штатов Австралии, ни монарх, ни губернатор не считаются частью парламента Южной Австралии. Однако им предоставлены те же роль и полномочия.