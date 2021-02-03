Палата общин австралийского штата Южная Австралия официально признала право Республики Арцах
на самоопределение, осудив Азербайджан
за вторжение на исконно армянские земли.
Парламент Южной Австралии в Доме парламента в Аделаиде — двухпалатный законодательный орган австралийского штата Южная Австралия. Он состоит из Палаты собраний на 47 мест (нижняя палата) и Законодательного совета на 22 места (верхняя палата). На каждых выборах заполняется вся нижняя палата и половина верхней палаты. Это соответствует вестминстерской системе парламентского правления с исполнительной властью, которая должна заседать в парламенте и пользоваться доверием Палаты собрания.
Королева представлена в штате губернатором Южной Австралии. Согласно Конституции Южной Австралии, в отличие от Федерального парламента
и парламентов других штатов Австралии, ни монарх, ни губернатор не
считаются частью парламента Южной Австралии. Однако им предоставлены те
же роль и полномочия.
Таким образом всемирное признание независимости Республики Арцах
продолжается как снежный ком, вместе с тем осуждается фашистское грубейшее поведение искуственной страны под названием Азербайджан
которая нарушает все возможные права людей.