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МИД Арцаха призвал все страны к корректности в высказываниях о карабахском конфликте

 
МИД Арцаха призвал все страны к корректности в высказываниях о карабахском конфликте

Министерство иностранных дел Республики Арцах выпустила заявления с призывом ко всем странам быть корректными в высказываниях по вопросу азербайджано-карабахского конфликта после турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года.

Текст заявления приводим ниже:

"В последнее время мы стали свидетелями информационной кампании Азербайджана, который, стремясь продемонстрировать мнимую поддержку со стороны международного сообщества турецко-азербайджанской вооруженной агрессии против Арцаха, распространяет сообщения о поздравлениях со стороны представителей некоторых международных организаций и политических кругов ряда стран в связи с «освобождением» Азербайджаном так называемых «оккупированных» территорий.

Оставив в стороне вопрос о достоверности этих заявлений, тем не менее считаем необходимым еще раз отметить, что вооруженная агрессия, развязанная в сентябре 2020 года Азербайджаном при поддержке Турции и с участием международных террористов против Республики Арцах, привела к многочисленным страданиям: тысячи невинных граждан армянской национальности были убиты и ранены, сотни пропали без вести, находятся сейчас в плену, стали заложниками, подверглись при этом пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, уничтожается армянское культурное наследие.

Призываем все страны и организации быть предельно осторожными и корректными в своих высказываниях относительно азербайджано-карабахского конфликта, избегать заявлений, которые могут негативно отразиться на международных усилиях по всеобъемлющему урегулированию конфликта, поддержанию мира и стабильности в регионе, а также задеть чувства тысяч людей.

Дипломатический этикет не может и не должен служить основанием для высказываний, которые могут рассматриваться в контексте легитимизации и закрепления оккупации территорий Республики Арцах и оправдания международно противоправных деяний.”


  Источник:FMG NEWS

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