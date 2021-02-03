Мовсес Акопян признал что солгал!

Мовсес Акопян пошел на попятные: о чем еще он солгал?



Бывший министр обороны Арцаха и экс-глава Генштаба РА Мовсес Акопян, обрушивший критикой в адрес действующих властей Армении и обвинивший их в поражении в войне против Азербайджана, изменил свои слова, сказанные во время пресс-конференции 19-го ноября 2020 года.



На указанной пресс-конференции Акопян сказал: «Был изменен текущий план на 2018 год. Приобрели Су 30, ЗОУ-3322, а позже также АСА. В этой войне ни одно из них не стреляло. Они приобрели это, потому что не знают, что такое война».



Напомним, что по фактам, озвученным Акопяном, были проведены проверки. В результате Акопян заявил, что, оказывается, план закупки оружия не изменился после "бархатной революции”.



«Оказывается, план, который мы составили, остается. Мне казалось, что они должны это изменить, потому что пришло новое руководство, они должны были составить план развития согласно своему решению, таков порядок. На их месте я бы изменил немедленно, потому что вы можете выполнить решение, которое вы сами приняли. Все военные знают это. Ни один командир не может выполнять решение, принятое кем-то другим. Плохо, что не внесли изменений», -сказал Акопян на пресс-конференции 28-го января 2021 года.



Это не единственное несоответствие с действительностью, сказанное Акопяном. Более того, будучи долгие годы ответственным за организацию обороны Арцаха, Акопян также несет ответственность за серьезные упущения, ставшие роковыми в ходе осенней войны в Арцахе.