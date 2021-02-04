 
  • 17:19 – Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана 
  • 15:47 – Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению 
  • 16:51 – Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн 
  • 15:47 – Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Эффективность «Спутник V» подтверждена в Европе

Эффективность «Спутник V» подтверждена в ЕвропеВедущий рецензированный медицинский журнал «The Lancet» в опубликованной статье подтвердил действенность российской вакцины «Спутник V», передаёт 2 февраля пресс-служба РФПИ.

В результате этапа lll клинического изучения сыворотка проявила высокий уровень действенности, иммуногенности и надёжности.

Действенность прививочной сыворотки против коронавируса достигла 91,6% на основе проверки данных более 19,8 тыс. добровольцев, принявших обе инъекции сыворотки или плацебо, на время реализации последней конечной точки 78 констатированных заражения вирусом.

При этом действенность вакцины для пожилых людей 60 лет ровнялась 98,1% и не различалась от результатов, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.

У свыше 98% вакцинированных людей развился гуморальный иммунитет, у 100% человек клеточный иммунитет.

Показатель поглощающих вирусов антител у граждан, прошедших прививание «Спутником V», в 1,3-1,5 раза больше, чем показатель антител у выздоровевших больных.

Кроме того, сыворотка не вызывает аллергию и анафилактического шока. Температура её содержания +2, +8 градусов Цельсия. Стоимость одной инъекции составляет меньше десяти долларов.

Напомним, что «Спутник V» признана в 18 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.





  •   Просмотров Сегодня: 20


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Бердымухамедов поручил обеспечить граждан вакциной от коронавируса
    » Прошла встреча министров иностранных дел России и Венгрии
    » Многие страны мира признали и вакцинируются «Спутником V»
    » Путин обсудил ситуацию с коронавирусом в стране
    » В Туркменистане разработают план поэтапной доставки вакцины от коронавируса
    » Лидер Украины ознакомился с кандидатом в вакцины от коронавируса
    » Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан
    » Учёные Казахстана испытали на себе вакцину от коронавируса
    » Учёные Казахстана заявили об успехе испытаний вакцины от коронавируса
    » В России создали эффективную вакцину от коронавируса
    » Шведские ученые обнаружили еще один фактор преждевременной смерти
    » Ученые создали самую эффективную вакцину против ВИЧ
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана

    • 17:19
    • 27
    • 0

    Эффективность «Спутник V» подтверждена в Европе

    • 17:16
    • 25
    • 0

    Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн

    • 16:51
    • 30
    • 0

    Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению

    • 15:47
    • 20
    • 0

    Лукашенко пригласил членов КПРФ принять участие в VI Всебелорусском народном собрании

    • 14:51
    • 24
    • 0

    Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрд

    • 11:54
    • 43
    • 0

    Лидер Молдовы в Париже обсудила с главой МИД Франции вопросы партнёрства

    • 10:53
    • 54
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63274
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58384
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54126
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51670
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46901
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40956
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39452
    • 0

    Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана

    • 17:19
    • 27
    • 0

    Лукашенко пригласил членов КПРФ принять участие в VI Всебелорусском народном собрании

    • 14:51
    • 24
    • 0

    Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн

    • 16:51
    • 31
    • 0

    Лидер Молдовы в Париже обсудила с главой МИД Франции вопросы партнёрства

    • 10:53
    • 54
    • 0

    Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрд

    • 11:54
    • 43
    • 0

    Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению

    • 15:47
    • 20
    • 0

    Эффективность «Спутник V» подтверждена в Европе

    • 17:16
    • 25
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    FOCUS TV - Made in Armenia
         

    Armenia FM: Iran is important country in the region


    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА