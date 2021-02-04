Эффективность «Спутник V» подтверждена в Европе

Ведущий рецензированный медицинский журнал «The Lancet» в опубликованной статье подтвердил действенность российской вакцины «Спутник V», передаёт 2 февраля пресс-служба РФПИ.

В результате этапа lll клинического изучения сыворотка проявила высокий уровень действенности, иммуногенности и надёжности.

Действенность прививочной сыворотки против коронавируса достигла 91,6% на основе проверки данных более 19,8 тыс. добровольцев, принявших обе инъекции сыворотки или плацебо, на время реализации последней конечной точки 78 констатированных заражения вирусом.

При этом действенность вакцины для пожилых людей 60 лет ровнялась 98,1% и не различалась от результатов, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.

У свыше 98% вакцинированных людей развился гуморальный иммунитет, у 100% человек клеточный иммунитет.

Показатель поглощающих вирусов антител у граждан, прошедших прививание «Спутником V», в 1,3-1,5 раза больше, чем показатель антител у выздоровевших больных.

Кроме того, сыворотка не вызывает аллергию и анафилактического шока. Температура её содержания +2, +8 градусов Цельсия. Стоимость одной инъекции составляет меньше десяти долларов.

Напомним, что «Спутник V» признана в 18 странах мира: России, Беларуси, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.