Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению

Глава министерства экономики Армении Ваан Керобян призвал компании Исламской республики Иран инвестировать в Армению, отметив, что ожидается запуск железнодорожного сообщения. По представленной информации, он заявил о планах запуска железной дороги «Тегеран-(Джульфа)-Ереван» в целях решения транспортных проблем между двумя странами. Об этом сообщает IRNA.

По сообщению пресс-службы министерства экономики, ранее Керобян указал на это в контексте 9 пункта трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о разблокировке всех транспортных путей в регионе.

Министр проинформировал, что с Ираном подписаны соглашения в различных областях. Будет создана рабочая группа для ускорения реализации этих соглашений.

Напомним, что 11 января на встрече лидеров Армении, России и Азербайджана — Никола Пашиняна, Владимира Путина и Ильхама Алиева, была достигнута договоренность о создании трехстороннего переговорного формата по вопросам полного разблокирования транспортного сообщения в Нагорном Карабахе. С армянской стороны рабочую группу возглавляет вице-премьер Мгер Григорян.