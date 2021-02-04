Парламентские группы Узбекистана и Латвии провели онлайн-конференцию

Межпарламентская группа дружбы Законодательного органа Узбекистана провела первую онлайн-конференцию с представителями парламента Латвии. В рамках встречи члены законодательной власти отметили важность приобретённых достижений в установлении и развитии взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах деятельности, как торговля, экономика, политика, культура. Также отметили осуществление дальнейших мероприятий, улучшающих союз парламентов. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа страны.

На заседании участвовали члены группы дружбы, депутаты Законодательной палаты, члены Парламента Латвии, посол Узбекистана в Латвии Кадамбой Султанов, посол Латвии в Узбекистане Михаил Попоковс.

На сегодняшний день дипломатия парламента выполняет определённую функцию в развитии межгосударственных связей и реализации эффективной внешней политики. Исходя из этого, руководство нередко пользуется перспективами групп дружбы в формировании крепких связей с парламентами других стран. Кроме этого, они сделали упор на улучшении межпарламентского сотрудничества, в силу того, что в частности парламентарию отведена одна из ведущих ролей в утверждении международных конвенций, которые должны вывести отношения на новый уровень.

Основным предметом обсуждения были проблемы связанные с коронавирусом и дальнейшим противостоянием распространения пандемии. Депутаты сообщили друг другу о мерах, предпринимаемых странами. Они нацелены на защиту здоровья народа и действия по устранению этой болезни.

Подводя итоги встречи, парламентарии подтвердили обоюдную преданность парламентов общему делу, то есть международному усилению связей и продуктивному сотрудничеству государств.