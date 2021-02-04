 
  • 17:19 – Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана 
  • 15:47 – Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению 
  • 16:51 – Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн 
  • 15:47 – Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрд

  • 04.02.2021, 11:54,
  • В Мире + Европа » Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрдВласти Украины оценили имущественный ущерб, нанесённый стране ввиду конфликта в Донбассе, в 120 млрд долларов. Об этом 3 февраля в ходе интервью ИА «Левый берег» заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донецком регионе, заместитель премьера Алексей Резников.

По его словам, Венский институт международных экономических исследований оценил сумму, необходимую для восстановление региона, в приблизительно 22 млрд долларов.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент армия Украины делает всё необходимое для завершения военного конфликта на юго-востоке государства. Он также добавил, что важно ещё определить кто будет нести ответственность за ущерб.

Резников сделал акцент на том, что правительство намерено привлечь западное финансирование для восстановления Донбасса.

Напомним, что соответствующий конфликт начался в апреле 2016 года после того, как Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Украины.

Председатель ОБСЕ Анн Линде 20 января этого года предостерегла Украину от попыток силой разрешить напряжённую ситуацию в Донбассе.





  •   Просмотров Сегодня: 36


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Кравчук заявил о наличии у Зеленского плана «Б» по Донбассу
    » Киев подготовил план по разрешению ситуации в Донбассе
    » Киев отрёкся от заявления Фокина по Донбассу
    » Зеленский попросил Папу Римского помочь с ситуацией на Донбассе
    » Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США
    » Украине нужно выплатить $24,8 млрд до конца 2020
    » Украина выплатит по долгам $1 млрд за месяц
    » Госдолг Украины вырос на $2 млрд за месяц
    » Путин прокомментировал идею включить ДНР и ЛНР в состав России
    » Медведев: ущерб сельскому хозяйству от засухи составил 7 млрд рублей
    » Гарибашвили оценил ущерб от наводнения в $45 млн
    » Ливни и наводнение нанесли Тбилиси многомиллионный ущерб
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана

    • 17:19
    • 27
    • 0

    Эффективность «Спутник V» подтверждена в Европе

    • 17:16
    • 25
    • 0

    Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн

    • 16:51
    • 31
    • 0

    Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению

    • 15:47
    • 21
    • 0

    Лукашенко пригласил членов КПРФ принять участие в VI Всебелорусском народном собрании

    • 14:51
    • 24
    • 0

    Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрд

    • 11:54
    • 44
    • 0

    Лидер Молдовы в Париже обсудила с главой МИД Франции вопросы партнёрства

    • 10:53
    • 54
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63274
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58384
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54126
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51670
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46901
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40956
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39452
    • 0

    Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана

    • 17:19
    • 27
    • 0

    Лукашенко пригласил членов КПРФ принять участие в VI Всебелорусском народном собрании

    • 14:51
    • 24
    • 0

    Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн

    • 16:51
    • 31
    • 0

    Лидер Молдовы в Париже обсудила с главой МИД Франции вопросы партнёрства

    • 10:53
    • 54
    • 0

    Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрд

    • 11:54
    • 44
    • 0

    Министр экономики призвал иранские компании инвестировать в Армению

    • 15:47
    • 21
    • 0

    Эффективность «Спутник V» подтверждена в Европе

    • 17:16
    • 25
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    FOCUS TV - Made in Armenia
         

    Armenia FM: Iran is important country in the region


    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА