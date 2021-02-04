Киев оценил ущерб из-за конфликта в Донбассе в $120 млрд

Власти Украины оценили имущественный ущерб, нанесённый стране ввиду конфликта в Донбассе, в 120 млрд долларов. Об этом 3 февраля в ходе интервью ИА «Левый берег» заявил замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донецком регионе, заместитель премьера Алексей Резников.

По его словам, Венский институт международных экономических исследований оценил сумму, необходимую для восстановление региона, в приблизительно 22 млрд долларов.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент армия Украины делает всё необходимое для завершения военного конфликта на юго-востоке государства. Он также добавил, что важно ещё определить кто будет нести ответственность за ущерб.

Резников сделал акцент на том, что правительство намерено привлечь западное финансирование для восстановления Донбасса.

Напомним, что соответствующий конфликт начался в апреле 2016 года после того, как Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Украины.

Председатель ОБСЕ Анн Линде 20 января этого года предостерегла Украину от попыток силой разрешить напряжённую ситуацию в Донбассе.