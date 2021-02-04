Президент Казахстана проверил работу Национального банка страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 февраля встретился с председателем Национального банка страны Ерболатом Досаевым, который доложил о реализации денежно-кредитных операций в рамках прошедшего месяца, пишет пресс-служба главы государства.

На ряду с отчётом по первичным результатам осуществления денежно-кредитной политики, руководитель центробанка представил информацию о текущем состоянии золотовалютных резервов и активов, контролируемых Национальным фондом.

Далее в ходе рабочей встречи, председатель нацбанка проинформировал верховное руководство об особенностях и вероятных тенденциях, влияющих на глобальный процесс восстановления мировой экономики. Что касается внутригосударственного сектора, то здесь была обозначена предварительная оценка платёжного баланса за 2020 год и отмечены «плюсы и минусы» реальной ситуации с инфляцией и обменным курсом тенге, по состоянию на сегодняшний день.

В канве тематики исполнения ранее данных президентом поручений, глава финансового учреждения отчитался о последовательной реализации инструментария долговременного использования пенсионных накоплений жителями республики.

С учётом анализа представленного отчёта, президент дал банкиру ряд прямых поручений.