Лидер Молдовы в Париже обсудила с главой МИД Франции вопросы партнёрства

Глава Молдавии Майя Санду 4 февраля в рамках рабочей поездки отправилась во Францию, где провела встречу с министром иностранных дел республики Жан-Ивом Ле Дрианом. Ключевыми аспектами встречи была заинтересованность в укреплении партнерства между странами на политическом, экономическом и социальном уровне. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Санду сообщила, что одним из приоритетных задач руководства Молдовы является усиленное реагирование на пандемический кризис, в связи с чем, обратилась к французской стороне с просьбой помочь в ближайшее время получить доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.

По словам президента, глава МИД заверил молдавскую сторону в поддержке со стороны Франции и отметил, что будут вестись совместные поиски решения по рассматриваемым проблемам. Санду добавила, что в связи с этим в марте в Кишинев прибудет французская миссия для документирования и определения областей помощи.

По итогам встречи, глава молдавского государства поблагодарила Францию за оказываемую в течение многих лет помощь и выразила надежду на дальнейшее укрепления взаимосвязей.