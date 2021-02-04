Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн

В столице ОАЭ 3 февраля состоялось подписание трёх меморандумов о взаимопонимании между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби на общую сумму 393 млн долларов. Заключённые соглашения подразумевают инвестиции в жизненно важные секторы обеих стран, сообщает ИА Emirates News Agency.

Первый меморандум направлен на создание инвестиционной компании в Туркменистане с целевым капиталом 100 млн долларов. Средства будут ориентированы на расширение потенциала сфер энергетики, сельского хозяйства, туризма и промышленности.

Второй меморандум предусматривает возможность инвестирования 175 млн долларов в строительство газохимического промышленного комплекса по производству поливинилацетата и 18 млн долларов в запуск завода по производству NPK-удобрений.

Третий меморандум подразумевает финансирование возведения нового аэропорта в посёлке городского типа Джебеле Балканского велаята Туркменистана стоимостью 75 млн долларов. В рамках соответствующего документа также будет рассмотрена возможность направления 25 млн долларов инвестиций на реализацию проектов в сфере ВИЭ.