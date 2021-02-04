Лукашенко пригласил членов КПРФ принять участие в VI Всебелорусском народном собрании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля провёл телефонный разговор с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Диалог политиков состоялся в то время, когда в Республике Беларусь готовятся провести VI Всебелорусское народное собрание. В ходе беседы, глава государства пригласил представителей Компартии Российской Федерации принять участие в общенациональном форуме Белоруссии.

Далее собеседники обменялись мнениями по обширной повестке белорусско-российских отношений, в частности по текущему состоянию дел и планов на будущее. Также в рамках разговора, Лукашенко обсудил с Зюгановым внутриполитическую жизнь России и некоторые последние события.

Напомним, что КПРФ официально зарегистрированная политическая партия в Российской Федерации. Она является преемником Коммунистической партии Советского союза (КПСС) на российской территории. КПРФ основана на втором чрезвычайном съезде коммунистов в феврале 1993 года. Эта одна из 14 партий, которая может без сбора подписей участвовать в выборах депутатов госдумы РФ.