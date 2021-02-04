Лидер Киргизии обсудил с главой Нацбанка первоочередные планы сектора

Глава Киргизии Садыр Жапаров 4 февраля принял главу национального банка республики Толкунбека Абдыгулова. В ходе переговоров, стороны обсудили предварительные результаты работы нацбанка и банковского сектора за 2020 год, а также приоритетные планы на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Председатель банка проинформировал президента о мерах по поддержке реального экономического сектора, преодолению влияния и последствий пандемической инфекции коронавируса.

Кроме того, Жапарову были представлены данные о нынешней ситуации на валютном и финансовом рынках государства, а также, о мерах по сглаживанию резких колебаний обменного курса национальной валюты.

По информации Абдыгулова, 2020 год, несмотря на все трудности, закончился для отечественной финансовой системы хорошими показателями. По итогам встречи, президент подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, и необходимости принятия всех необходимых мер для недопущения резких колебаний курса сома.