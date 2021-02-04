Республика Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана

Армения подала в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана
Правительство Армении 1 февраля представило в ЕСПЧ межгосударственый иск против Азербайджана. Иск представлен за конвенционные нарушения, допущенные Азербайджаном в течение 44-дневной войны и в последующий период.
Этот межгосударственный иск от имени государства является важнейшим шагом правового процесса против Азербайджана. Примечательно, что этот иск является первым межгосударственным иском, представленным Арменией в Европейский суд по правам человека.
АРМЕНПРЕСС
Источник:FMG NEWS
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