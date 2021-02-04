Новый конфликт между Грузией и Азербайджаном

Партия «Грузинский марш» обвинила президента в азербайджанской оккупации монастыря Давид-ГареджиЧлены ультранационалистической партии «Грузинский марш» устроили акцию протеста у резиденции президента Саломе Зурабишвили. Они обвинили ее в «предательских» заявлениях о ситуации с монастырским комплексом Давид-Гареджи, что еще больше осложнили ее.Как сообщает Newsgeorgia, протестующие уверены, что именно призывы Зурабишвили поскорее завершить процесс демаркации границы с Азербайджаном привели к тому, что азербайджанские военные оккупировали часть исторического комплекса. Представители партии требуют встречи с президентом, чтобы задать ей вопросы о ситуации с Давид-Гареджи.В самом комплексе протестующие намеревались снять при помощи дрона часть монастырского комплекса, оказавшегося на спорной территории, однако пограничники не позволили им это сделать.