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Новый конфликт между Грузией и Азербайджаном

 Грузия против Азербайджана
Партия «Грузинский  марш» обвинила президента в азербайджанской оккупации монастыря Давид-Гареджи

Члены ультранационалистической партии «Грузинский марш» устроили акцию протеста у резиденции президента Саломе Зурабишвили. Они обвинили ее в «предательских» заявлениях о ситуации с монастырским комплексом Давид-Гареджи, что еще больше осложнили ее.

Как сообщает Newsgeorgia, протестующие уверены, что именно призывы Зурабишвили поскорее завершить процесс демаркации границы с Азербайджаном привели к тому, что азербайджанские военные оккупировали часть исторического комплекса. Представители партии требуют встречи с президентом, чтобы задать ей вопросы о ситуации с Давид-Гареджи.

В самом комплексе протестующие намеревались снять при помощи дрона часть монастырского комплекса, оказавшегося на спорной территории, однако пограничники не позволили им это сделать.

https://infoteka24.ru/2021/02/03/77480/


  Источник:FMG NEWS

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