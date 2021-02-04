Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией | Добро Пожаловать !

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Арменией (Москва – Ереван , четыре рейса в неделю)", – говорится в сообщении.



Граждане Республики Арцах , а также гости могут воспользоваться данным маршрутом для посещения Республики Арцах . Напомним что Республику Арцах можно посетить исключительно через территорию христианской Армении, по Межгосударственной дороге Ереван - Горис - Степанакерт. Добро Пожаловать!

Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.