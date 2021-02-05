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Международная федерация журналистов осудила Украину за блокировку телеканалов

  • 05.02.2021, 15:10,
  • В Мире + Европа » Украина
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Международная федерация журналистов осудила Украину за блокировку телеканаловПредставители Международной и Европейской ассоциации журналистов осудили решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать телеканалы ZIK, NewsOne и «112». Соответствующие санкции были названы «политически мотивированными», сообщил 4 февраля телеканал Euronews.

Генсекретарь МФЖ Антони Беланже заявил, что в результате отключения соответствующих телеканалов от эфира сотни сотрудников СМИ могут остаться без работы. Он призвал украинские власти отменить введённые ограничения на деятельность указанных СМИ.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что из-за блокировки телеканалов около 1300 журналистов и работников соответствующих компаний лишены права на профессию, хотя не было принято ни одного судебного решения относительно обвинения этих людей в деятельности, наносящей вред Украине.

Президент Владимир Зеленский в ответ на критику заявил, что введённые санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией. По его словам, телеканалы ZIK, NewsOne и «112» финансируются российскими холдингами, которые сотрудничают с террористическими организациями.

В связи с блокировкой телеканалов блок «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака объявил о начале процедуры импичмента украинского лидера. Чиновники обвинили Зеленского в попытке незаконно захватить власть, ограничить свободу слова и нарушить принципы демократии.





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