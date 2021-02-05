Швеция подчеркнула готовность к расширению отношений с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 4 февраля провёл встречу с послом Швеции Патриком Свенссоном, с которым обсудил развитие сотрудничества между двумя странами в различных сферах. В ходе беседы, шведский дипломат подчеркнул готовность своей страны к расширению взаимоотношений с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Армении.

В свою очередь, Пашинян поздравил посла с вступлением в дипломатическую миссию в Армении и выразил надежду, что в результате его деятельности в армяно-шведских отношениях откроется новая страница развития. Кроме того, премьер-министр отметил, что армянское правительство заинтересовано в активизации двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Посол указал на то, что в рамках программы «Восточное партнерство» Швеция активно поддерживает реализацию программы реформ в Армении, в том числе в сферах улучшения деловой среды, правосудия, защиты прав человека и других сферах.

Кроме всего прочего, официальные лица обсудили реализацию трёхстороннего соглашения от 10 ноября по прекращению огня в Нагорном Карабахе.