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Глава Узбекистана расширил возможности молодых предпринимателей

  • 05.02.2021, 15:09,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава Узбекистана расширил возможности молодых предпринимателейВо ходе пребывания в Ферганской области 4 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с работниками виноградарской кооперации «Файзли боглар сари». Он предоставил молодым предпринимателям возможность развивать тепличное хозяйство, выделив им земельные наделы. Об этом сообщила пресс-служба руководителя Республики.

В сообществе, где побывал лидер, раньше выращивали только хлопок и зерно. С прошлого года на этих землях создали виноградник и посадили такие сорта винограда, как «хусайни», «келин бармак» и «ризамат». Среди рядов также можно заметить, как растут помидоры, огурцы, зелень, перец. Внедрена система капельного орошения, что приносит немало пользы по увеличению объёма продукции.

Основным событием в беседе было выделение в объединении наделов 51 молодому человеку, включая возвратившихся из-за рубежа трудовым мигрантам. Им дали возможность выращивать овощи под пленкой и собирать плоды своих трудов минимум до четырёх раз в год.

- Каждый молодой человек дорог мне так же, как и для его родителей. На данный момент это одна из значительных перспектив для быстрого обеспечения занятости молодежи. У человека, нашедшего свое место в жизни, растёт уверенность в себе и, таким образом, он стремиться достичь большего в этом мире. Если сейчас мы создадим источник дохода для молодых людей, обучим их труду, поможем подняться на ноги, через несколько лет они не будут зависеть от кого-либо – у них будет свой счёт в банке, обзаведутся собственным домом, будут жить в достатке, а также хорошо воспитывать детей, - заявил в своём выступлении глава государства.

Президент также подчеркнул, что молодёжь обязана свободное время уделять учёбе, развивать личные профессиональные навыки.

- Жизнь – это борьба, конкуренция. И в битве победит тот, кто умен, образован и всегда трудится. Подрастающее поколение должно подкреплять свои знания чтением книг, не останавливаться на достигнутом и развиваться дальше, – сказал главы страны.





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