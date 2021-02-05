Российские архитекторы обсудили план развития пригородов молдавской столицы

Глава столичной администрации Молдавии Ион Чебан 4 февраля сообщил, что по его приглашению в Кишинёве находятся архитекторы из России, которые вместе с сотрудниками примэрии работают над второй частью плана обустройства территории муниципия столицы. Об этом сообщается на странице Иона Чебана в Facebook.

Отмечается, что это уже третий визит в молдавскую столицу специалистов из Российской Федерации.

По словам Чебана, план обустройства территории муниципия Кишинев разрабатывается с июня 2020 года, процесс которого, требует всеобъемлющего ознакомления с профильной документацией. В документе будут изложены видение и приоритеты развития муниципия, а также конкретные проекты с долгосрочными планами действий.

Архитекторы и специалисты по урбанистике из России пообщались с жителями Будешт, Тогатино, Крузешт и Колоницы.

В ходе этой встречи местные и зарубежные эксперты, а также представители примэрии Кишинева обсудили вопросы, касающиеся работы и доступности местной инфраструктуры для жителей населенных пунктов.