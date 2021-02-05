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Российские архитекторы обсудили план развития пригородов молдавской столицы

  • 05.02.2021, 14:59,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Российские архитекторы обсудили план развития пригородов молдавской столицыГлава столичной администрации Молдавии Ион Чебан 4 февраля сообщил, что по его приглашению в Кишинёве находятся архитекторы из России, которые вместе с сотрудниками примэрии работают над второй частью плана обустройства территории муниципия столицы. Об этом сообщается на странице Иона Чебана в Facebook.

Отмечается, что это уже третий визит в молдавскую столицу специалистов из Российской Федерации.

По словам Чебана, план обустройства территории муниципия Кишинев разрабатывается с июня 2020 года, процесс которого, требует всеобъемлющего ознакомления с профильной документацией. В документе будут изложены видение и приоритеты развития муниципия, а также конкретные проекты с долгосрочными планами действий.

Архитекторы и специалисты по урбанистике из России пообщались с жителями Будешт, Тогатино, Крузешт и Колоницы.

В ходе этой встречи местные и зарубежные эксперты, а также представители примэрии Кишинева обсудили вопросы, касающиеся работы и доступности местной инфраструктуры для жителей населенных пунктов.





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