Казахстан переместился вверх в рейтинге ООН по уровню развития электронного управления

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 5 февраля принял участие в международном форуме «Digital Almaty 2021: цифровая перезагрузка рывок в новую реальность». В своём выступлении Мамин отметил, что Казахстан занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН по показателям развития электронного госуправления. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства РК.

В информации отмечено, что конференция стартовала с видеообращений президента Казахстана Касым-Жомата Токаева и главы Всемирного экономического форума Берге Бренде. В представительном мероприятии также приняли участие главы правительств РФ, Беларуси, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, председатель коллегии ЕЭК и члены других международных орагнизаций.

В рамках своей речи, Мамин отметил высокую внедряемость цифровых решений практически во все формах государственных и частных структур Казахстана, несмотря на пребывания в условиях пандемии. Мамин проинформировал, что в ходе актуальной работы по повышению качества и доступности цифровой инфраструктуры, реализован проект по прокладке 20 тысяч волоконно-оптических линий связи, смонтировано свыше 1000 базовых пунктов мобильной коммуникации, а охват населения интернетом составил 99%.

Помимо этого, глава правительства сообщил, что в республике создана возможность для граждан на расстоянии получать электронную цифровую подпись (ЭЦП) путём идентификации биометрии лица. Также, форсировано вживаются проекты облачного документооборота, мобильного рабочего места, кадрового администрирования и социальных выплат в формате онлайн.

Аскар Мамин констатировал, что по итогам этой деятельности Казахстан поднялся на десять делений и занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства.