 
  • 23:43 – Франция предложила Армении программы военного сотрудничества 
  • 23:36 – Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров по телефону обсудили договоренности по Арцаху 
  • 16:51 – Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на $393 млн 
  • 23:43 – Франция предложила Армении программы военного сотрудничества 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавируса

В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавирусаМинистерство обороны Российской Федерации 5 февраля в рамках публикационного сообщения проинформировало о том, что в нагорном Карабахе началась вакцинация от коронавирусной инфекции российского миротворческого контингента. Всего в Карабах доставлено около двух тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно для того, чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что военные медики российского миротворческого контингента приступили к вакцинации миротворцев вторым компонентом российской вакцины «Спутник-V».

Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медицинских подразделений, дислоцированных в Ханкенди.

Напомним,  что 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха начались военные действия. Режим прекращения огня удалось установить в ходе совместных переговоров глав России, Армении и Азербайджана от 10 ноября. Для контроля за ситуацией Москва направила в зону конфликта около 2 тысяч миротворцев.





  •   Просмотров Сегодня: 78


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрству
    » В Украине разработали нацплан вакцинации от коронавируса
    » На границе Армении с Азербайджаном будут размещены российские миротворцы
    » Президент Арцаха Араик Арутюнян снова встретился с командующим миротворческого контингента Рустамом Мурадовым.
    » Турецких миротворцев в Карабахе не будет | Лавров
    » Из России в Армению прибыли миротворческие силы
    » Ситуация в Республике Арцах |брифинг генерал-полковник Сергея Рудского МО России
    » Никол Пашинян принудил власти Азербайджана принять условия Армении и разместить в Арцахе миротворцев из России | Ильхам Алиев сдался
    » Россия поставит 35 млн доз вакцины «Спутник V» в Узбекистан
    » Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса
    » Двух раненых в Карабахе военнослужащих перевозят в Ереван
    » Армия обороны Арцаха подавила активность противника
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Франция предложила Армении программы военного сотрудничества

    • 23:43
    • 118
    • 0

    Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров по телефону обсудили договоренности по Арцаху

    • 23:36
    • 115
    • 0

    Международная федерация журналистов осудила Украину за блокировку телеканалов

    • 15:10
    • 55
    • 0

    Международная федерация журналистов осудила Украину за блокировку телеканалов

    • 15:10
    • 72
    • 0

    Швеция подчеркнула готовность к расширению отношений с Арменией

    • 15:09
    • 73
    • 0

    Глава Узбекистана расширил возможности молодых предпринимателей

    • 15:09
    • 63
    • 0

    Российские архитекторы обсудили план развития пригородов молдавской столицы

    • 14:59
    • 87
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63316
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58423
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54208
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51699
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46930
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40986
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39482
    • 0

    Франция предложила Армении программы военного сотрудничества

    • 23:43
    • 118
    • 0

    Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров по телефону обсудили договоренности по Арцаху

    • 23:36
    • 115
    • 0

    Глава правительства Киргизии обсудил с премьерами других стран широкий спектр сотрудничества

    • 13:35
    • 108
    • 0

    Россия с февраля возобновит авиа и железнодорожное сообщения со многими странами

    • 13:43
    • 86
    • 0

    Президент Туркменистана ознакомился с проектами 17-й очереди застройки Ашхабада

    • 14:12
    • 59
    • 0

    В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавируса

    • 14:13
    • 79
    • 0

    Казахстан переместился вверх в рейтинге ООН по уровню развития электронного управления

    • 14:58
    • 64
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА