В Нагорном Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от коронавируса

Министерство обороны Российской Федерации 5 февраля в рамках публикационного сообщения проинформировало о том, что в нагорном Карабахе началась вакцинация от коронавирусной инфекции российского миротворческого контингента. Всего в Карабах доставлено около двух тысяч доз вакцины. Этого количества достаточно для того, чтобы охватить весь личный состав миротворцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что военные медики российского миротворческого контингента приступили к вакцинации миротворцев вторым компонентом российской вакцины «Спутник-V».

Первыми вакцину получили представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медицинских подразделений, дислоцированных в Ханкенди.

Напомним, что 27 сентября 2020 года в районе Нагорного Карабаха начались военные действия. Режим прекращения огня удалось установить в ходе совместных переговоров глав России, Армении и Азербайджана от 10 ноября. Для контроля за ситуацией Москва направила в зону конфликта около 2 тысяч миротворцев.