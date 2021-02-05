Президент Туркменистана ознакомился с проектами 17-й очереди застройки Ашхабада

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 февраля провёл рабочее совещание по развитию строительно-промышленного комплекса. В рамках собрания лидеру страны были представлены эскизы проектов 17-й очереди застройки Ашхабада, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Презентация была проведена заместителем премьер-министра Шамухамметом Дурдылыевым. Объекты будут возведены на севере столицы у зоны отдыха вдоль побережья озера «Altyn köl». На соответствующей территории будет построено 10 коттеджных комплексов. По словам чиновника, все они будут отличаться оригинальным дизайном.

В рамках 17-го этапа застройки Ашхабада планируется возведение административного офиса, а также медицинского и торгово-сервисного центров. Для организации культурно-массовых мероприятий будут построены специальные площадки. Проекты также предусматривают открытие двух автомобильных стоянок на 500 мест, здания полицейского отдела и пожарной безопасности.

Бердымухамедов поручил при реализации соответствующих проектов особое внимание уделить их соответствию экологичности и эстетичности.