Россия с февраля возобновит авиа и железнодорожное сообщения со многими странами

Российская Федерация возобновляет мировое авиасообщение со многими странами мира. В их число входят Греция, Сингапур, Армения, Азербайджан и возобновлено ж/д сообщение с Беларусью. Среди возобновлённых авиасообщений с зарубежными странами в январе этого года уже есть: Катар, Финляндия, Индия и Вьетнам. Об этом сообщает корреспондент SNG.Today.

С 15 февраля 2021 года будут возобновлены авиарейсы с Арменией и Азербайджаном. Рейсы будут активны дважды в неделю между Москвой и Баку, четырежды в неделю между Москвой и Ереваном.

Также, 8 февраля будет открыт доступ железнодорожных путей в Беларусь. Поезда будут курсировать по маршруту Минск-Москва-Минск, а также Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург с остановкой в Минске.

Помимо этого, 8 февраля авиасообщение возобновят с Грецией и Сингапуром. Рейсы в Афины будут активны лишь 2 раза в неделю, а в Сингапур – 3 раза.

Ранее 27 января были возобновлены авиарейсы в Вьетнам, Финляндию, Индию и Катар. Кроме того, Авиакомпания S7 возобновила чартерные рейсы с Малагой, Берлином и Бургасом.

Однако, Россия продлила срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Приостановка авиарейсов была связана с появлением нового штамма в Великобритании.