Глава правительства Киргизии обсудил с премьерами других стран широкий спектр сотрудничества

Новоназначенный премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов 5 февраля в ходе рабочего визита в Казахстан, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета провёл несколько встреч с зарубежными главами правительств. Во время встреч были обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В ходе встречи с премьером Беларусь Романом Головченко, стороны обсудили текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных областях и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух республик.

По результатам проведённой встречи главы кабинета министров достигли договорённости о проведении Х заседания Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Кроме того, Марипов встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном, где была отмечена необходимость наращивания кыргызско-армянских экономических связей и взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных объединений.