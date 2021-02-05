 Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров по телефону обсудили договоренности по Арцаху

Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров по телефону обсудили договоренности по Карабаху



Министры обсудили ход выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств трех стран.



Намечен график предстоящих контактов между министерствами двух стран.

