Франция предложила Армении программы военного сотрудничества
Источник:FMG NEWS
Франция предложила Армении программы углубления оборонного сотрудничества
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и посол Франции в РА Джонатан Лакот договорились реализовать ряд мероприятий по развитию сотрудничества в течение ближайшего месяца.
Как сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, на состоявшейся в пятницу встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и двустороннего взаимодействия в сфере обороны.
Французский посол проинформировал о ряде предложений по программам многостороннего развития сотрудничества в сфере обороны, которые были приняты со стороны Арутюняна.
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