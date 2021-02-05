Франция предложила Армении программы военного сотрудничества

Франция предложила Армении программы углубления оборонного сотрудничества



Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и посол Франции в РА Джонатан Лакот договорились реализовать ряд мероприятий по развитию сотрудничества в течение ближайшего месяца.



Как сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, на состоявшейся в пятницу встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и двустороннего взаимодействия в сфере обороны.



Французский посол проинформировал о ряде предложений по программам многостороннего развития сотрудничества в сфере обороны, которые были приняты со стороны Арутюняна.