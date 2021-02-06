Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 5 февраля провёл телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе телефонной беседы, официальные лица обсудили ход выполнения договорённостей лидеров трёх стран по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Кроме того, были обсуждены итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания Рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств Армении, Азербайджана и Российской Федерации.

В ходе беседы, был намечен график предстоящих контактов между министерствами двух стран.

Напомним, что в ходе заседания рабочей группы от 30 января стороны договорились создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, по вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

От лица Армении на встрече участвовал вице-премьер-министр Мгер Григорян.