 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 18:33 – Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан
  • 12:30 – Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

  • 06.02.2021, 13:59,
  • В Мире + Европа Армения Россия
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по КарабахуМинистр иностранных дел Армении Ара Айвазян 5 февраля провёл телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе телефонной беседы, официальные лица обсудили ход выполнения договорённостей лидеров трёх стран по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Кроме того, были обсуждены итоги состоявшегося 30 января 2021 года в Москве заседания Рабочей группы под совместным председательством заместителей глав правительств Армении, Азербайджана и Российской Федерации.

В ходе беседы, был намечен график предстоящих контактов между министерствами двух стран.

Напомним, что в ходе заседания рабочей группы от 30 января стороны договорились создать экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, по вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.

От лица Армении на встрече участвовал вице-премьер-министр Мгер Григорян.





  •   Просмотров Сегодня: 58


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров по телефону обсудили договоренности по Арцаху
    » Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили итоги штабных переговоров по военному партнёрству
    » Президент России заявил о последовательной реализации трёхстороннего соглашения по Карабаху
    » Главы МИД Армении и Финляндии отметили важность карабахского урегулирования в рамках МГ ОБСЕ
    » Состоялась встреча Президента Республики Арцах и министра иностранных дел Армении
    » В Ереване вице-премьеры России и Армении обсудили перспективы углубления партнёрства между странами
    » Глава МИД Армении в России почтил память погибших в результате Спитакского землетрясения
    » Президент Киргизии провёл телефонный разговор с главой российской Федерации
    » Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор
    » Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом России
    » Делегация МИД Грузии гостила в Туркменистане
    » Консультации замглав МИД Украины и Армении прошли в Киеве
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 113
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 94
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 91
    • 0

    Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

    • 13:59
    • 62
    • 0

    Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

    • 10:50
    • 56
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58475
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54284
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51746
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46971
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41043
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39533
    • 0

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 113
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 94
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 91
    • 0

    Президент Белоруссии вручил представителям науки дипломы докторов и аттестаты профессоров

    • 10:15
    • 61
    • 0

    Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

    • 10:16
    • 82
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА