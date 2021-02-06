Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

Глава Молдавии Майя Санду 5 февраля во время своей рабочей поездки в Париж провела встречу с министром по делам преобразований и государственной службы правительства Франции Амели де Моншален. Стороны в ходе встречи обсудили направления и механизмы будущего двустороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию отношений между двумя республиками. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В частности, официальные лица говорили о возможности перенять практику и опыт Франции в преобразовании и модернизации государственной службы в Молдове, в том числе на местном уровне, посредством цифровизации и прозрачности. Амели де Моншален выразила готовность предоставить учреждениям и госслужащим республики программы обучения и повышения квалификации, в том числе и в формате онлайн.

Вместе с тем, ранее, глава молдавского государства встретилась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, с которым обсудила ряд тем, касающихся политических и экономических отношений, , а также, двусторонних социально-экономических соглашений.