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Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

  • 06.02.2021, 10:50,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службыГлава Молдавии Майя Санду 5 февраля во время своей рабочей поездки в Париж провела встречу с министром по делам преобразований и государственной службы правительства Франции Амели де Моншален. Стороны в ходе встречи обсудили направления и механизмы будущего двустороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию отношений между двумя республиками. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В частности, официальные лица говорили о возможности перенять практику и опыт Франции в преобразовании и модернизации государственной службы в Молдове, в том числе на местном уровне, посредством цифровизации и прозрачности. Амели де Моншален выразила готовность предоставить учреждениям и госслужащим республики программы обучения и повышения квалификации, в том числе и в формате онлайн.

Вместе с тем, ранее, глава молдавского государства встретилась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, с которым обсудила ряд тем, касающихся политических и экономических отношений, , а также, двусторонних социально-экономических соглашений.





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