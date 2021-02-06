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Планируется поездка президента Узбекистана в Россию

Планируется поездка президента Узбекистана в РоссиюГлава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулла Арипов и глава правительства России Михаил Мишустин 4 февраля текущего года провели переговоры, относительно приезда президента Шавката Мирзиёева в Москву и разобрали насущные вопросы, интересующие обе стороны. Они встретились накануне заседания Евразийского межправительственного совета, проводимого в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра России.

Российский чиновник акцентировал внимание на том, что Россия тщательно готовится к визиту главы Узбекистана и рассчитывает на то, что определённая дата предстоящего мероприятия станет известна в кратчайшее время.

– Мы ведём подготовку государственного визита в Россию Президента Узбекистана. Прорабатывается содержательный пакет документов к подписанию. Вдобавок, наша страна готовит насыщенную программу. Главным моментом подготовки госвизита станет второе заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Это подчёркивает масштаб и ценность билатерального сотрудничества, – сообщил Мишустин.

Стороны рассмотрели один из актуальных вопросов, относительно масштабной вакцинации общества от коронавируса и борьбы с дальнейшим распространением этой болезни.

Кроме этого, уделено внимание на то, что, несмотря на бушующую пандемию, за последний год взаимовыгодный товарообмен между странами вырос на 17% и составил около 5,3 миллиардов долларов. Также политики надеются повысить эти показатели до 10 млрд долларов, как было установлено президентами государств.

– Россия является нашим основным, важным, стратегическим партнёром, и мы сильно дорожим такими отношениями. Такие хорошие динамика и взаимодействие между нашими государствами, несомненно, основываются на высоких доверительных отношениях и отличном взаимопонимании между президентами, — заявил Арипов.

Узбекский политик подчеркнул, что страна придаёт огромное значение улучшению культурно-гуманитарных связей и глубоко уважают поддержку общей программы под названием «Класс», нацеленной на усиление особенностей обучения русскому языку молодёжи в Узбекистане.





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