Украина попросила Беларусь о помощи из-за аварий на ТЭС

Власти Украины направили в белорусскую компанию «Белэнерго» официальный запрос на экстренное предоставление электричества объёмом 500 МВт. Это было сделано ввиду аварий на двух украинских теплоэлектростанциях. Об этом 5 февраля сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

В Украине 2 и 3 февраля произошёл пожар на подстанциях Кураховской и Запорожской ТЭС, в результате чего произошла аварийная остановка соответствующих энергетических блоков.

Правительство страны не смогло своими силами решить возникшую проблему с внутренними ресурсами. Украинцы, проживающие в центральной части страны, столкнулись с дефицитом электрической энергии.

В Киеве также спрогнозировали, что в следующей несколько недель государству понадобятся ежедневные поставки электроэнергии из Беларуси объёмом 3 ГВт.

Накануне в Украине из-за сильного ветра была повреждена система, подающая электроэнергию в около 200 населённых пунктов страны.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ухудшения погоды и снегопада в государстве было обесточено 900 городов и посёлков.