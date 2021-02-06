 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 18:33 – Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан
  • 12:30 – Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Украина попросила Беларусь о помощи из-за аварий на ТЭС

  • 06.02.2021, 10:16,
  • В Мире + Европа Украина Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Украина попросила Беларусь о помощи из-за аварий на ТЭСВласти Украины направили в белорусскую компанию «Белэнерго» официальный запрос на экстренное предоставление электричества объёмом 500 МВт. Это было сделано ввиду аварий на двух украинских теплоэлектростанциях. Об этом 5 февраля сообщил государственный телеканал «Беларусь 1».

В Украине 2 и 3 февраля произошёл пожар на подстанциях Кураховской и Запорожской ТЭС, в результате чего произошла аварийная остановка соответствующих энергетических блоков.

Правительство страны не смогло своими силами решить возникшую проблему с внутренними ресурсами.  Украинцы, проживающие в центральной части страны, столкнулись с дефицитом электрической энергии.

В Киеве также спрогнозировали, что в следующей несколько недель государству понадобятся ежедневные поставки электроэнергии из Беларуси объёмом 3 ГВт.

Накануне в Украине из-за сильного ветра была повреждена система, подающая электроэнергию в около 200 населённых пунктов страны.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ухудшения погоды и снегопада в государстве было обесточено 900 городов и посёлков.





  •   Просмотров Сегодня: 62


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Украины провёл совещание по ликвидации ЧС из-за непогоды
    » В столице Украины на открытии главной ёлки страны произошёл пожар
    » США выделят военную помощь Украине – посольство
    » Пентагон одобрил военную помощь Украине
    » Германия обновила рекорд по добыче «зеленой» энергии
    » Украина проиграла Приднестровью в энергопоставках для Молдовы
    » Россия запретила движение украинских машин
    » Туман и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение
    » Около 400 куб. м мусора ликвидировали инспекторы Госадмтехнадзора в Подмосковье за минувшую неделю
    » Украина отмечает День Независимости
    » Беларусь попросила у РФ крупный кредит
    » США могут выделить Украине еще свыше полумиллиарда помощи
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 113
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 94
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 91
    • 0

    Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

    • 13:59
    • 62
    • 0

    Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

    • 10:50
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58475
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54284
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51746
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46971
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41043
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39533
    • 0

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 113
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 94
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 91
    • 0

    Президент Белоруссии вручил представителям науки дипломы докторов и аттестаты профессоров

    • 10:15
    • 61
    • 0

    Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

    • 10:16
    • 82
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА