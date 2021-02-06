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Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

  • 06.02.2021, 10:16,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с КыргызстаномГлава Киргизии Садыр Жапаров 6 февраля получил послание от премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имран Хана. Глава правительства поздравил Жапарова со вступлением в должность президента и отметил, что две страны имеют глубокие взаимосвязи и партнёрские отношения. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Пакистанский премьер указал на то, что ожидает начало работы с главой кыргызского государства по дальнейшему углублению и расширению многогранного сотрудничества между двумя республиками.

Кроме того, глава правительства Венгрии Виктор Орбан также направил поздравительное послание Жапарову, где высоко оценил кыргызско-венгерские двусторонние отношения на уровне стратегического партнёрства.  Орбан выразил надежду на то, что сотрудничество между Венгрией и Кыргызстаном, будет и дальше развиваться на основе взаимного уважения.

Было отмечено, что венгерское правительство намерено и дальше продолжать работу, направленную как на углубление взаимного сотрудничества, так и на успех совместной работы в Турецком совете.





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