Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

Глава Киргизии Садыр Жапаров 6 февраля получил послание от премьер-министра Исламской Республики Пакистан Имран Хана. Глава правительства поздравил Жапарова со вступлением в должность президента и отметил, что две страны имеют глубокие взаимосвязи и партнёрские отношения. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Пакистанский премьер указал на то, что ожидает начало работы с главой кыргызского государства по дальнейшему углублению и расширению многогранного сотрудничества между двумя республиками.

Кроме того, глава правительства Венгрии Виктор Орбан также направил поздравительное послание Жапарову, где высоко оценил кыргызско-венгерские двусторонние отношения на уровне стратегического партнёрства. Орбан выразил надежду на то, что сотрудничество между Венгрией и Кыргызстаном, будет и дальше развиваться на основе взаимного уважения.

Было отмечено, что венгерское правительство намерено и дальше продолжать работу, направленную как на углубление взаимного сотрудничества, так и на успех совместной работы в Турецком совете.