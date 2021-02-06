Президент Белоруссии вручил представителям науки дипломы докторов и аттестаты профессоров

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 5 февраля стал главным действующим лицом на торжественной церемонии чествования новых докторов наук и профессоров. Представители научных кругов удостоверения высокого научного звания страны получили из рук президента, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В приветственном слове в адрес ученых, президент отметил, что сегодня дипломы вручаются самым умным, талантливым и трудолюбивым труженикам научно-педагогического фронта. В современных условиях развития, стране как никогда нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии и свежие идеи. Это является отличным шансом проявить себя тем, кто реально стремится развивать отечественную науку и судьбу Родины, подчеркнул Лукашенко.

Глава государства акцентировал внимание аудитории на том, что стадия развития науки предопределяет значение и положение страны на политическом атласе планеты, её поле-вариантность экономики и обороноспособность. Президент сообщил специалистам, что в ближайшие пять лет инициируется целевая задача значительно увеличить наукоёмкость валового внутреннего продукта, а в инновационном развитии встать в один ряд со странами-лидерами Восточной Европы.

В этот памятный день, дипломы доктора наук из рук президента получили 9 научных деятелей, представляющих медицину, педагогику, аграрный сектор, экономику и юриспруденцию. Аттестаты профессора Лукашенко вручил трём соискателям из областей политологии, права и медицины.