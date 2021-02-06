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В Туркменистане ускорено строительство линии электропередачи Ахал-Балкан

В Туркменистане ускорено строительство линии электропередачи Ахал-БалканНа территории Туркменистана расширены работы по строительству линии электропередачи Ахал-Балкан. ЛЭП прокладывается в рамках первого этапа реализации перспективного проекта кольцевой энергосистемы, которая соединит Ахалский, Балканский и Дашогузский велаяты. Об этом 5 февраля сообщила интернет-газета «Золотой век».

Протяжённость маршрута линии электропередачи составляет свыше 420 километров. Заказчиком строительства является государственная электроэнергетическая корпорация «Туркменэнерго». Для реализации данного проекта концерн получил льготный кредит от Азиатского банка развития.

Завершить прокладку линии электропередачи планируется в августе этого года. При этом в общей сложности за отведённый период будет уложено более 5,5 тыс. фундаментальных плит и 1,5 тыс. опор.

Параллельно с соответствующим строительством начато сооружение электрической подстанции «Сердар-220».

Будущая кольцевая энергосистема свяжет электросети Ахалского, Балканского и Дашогузского велаятов. Второй этап этого проекта включает прокладку ЛЭП Балкан-Дашогуз. Энергетическое кольцо позволит обеспечить взаимное резервирование между энергетическими системами велаятов и Ашхабада.





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