Глава МВД Казахстана рассказал о новшествах в подведомственной рабочей системе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля продолжил встречи с главами ключевых ведомств. На этот раз он принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, который доложил об итогах деятельности МВД в прошлом году, состоянии криминогенной обстановки и новых направлениях работы, сообщает пресс-служба Токаева.

Согласно отчёту министра преступность в стране снизилась на 37%, в частности значительно сократилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганских инцидентов и нападений насильников. Тургумбаев также рассказал об устойчивой безопасности на городских улицах и междугородних трассах, сокращении случаев ДТП и летальных исходов от них.

Переходя к перспективам, министр сообщил, что 2021 год пройдёт под эгидой профилактики правонарушений. Страж закона детально ознакомил президента с планами по реформированию подведомственного госоргана. Будет создана сервисная модель работы «полиция в шаговой доступности» и пересмотрена служба участковых инспекторов. Отмечая веление времени — цифровой аспект, правоохранитель доложил, что уже есть первые позитивные результаты после внедрения мобильного приложения «Police 102», оно даёт гражданам возможность оперативно связаться с полицией.

В рамках отчёта было отмечено, что модернизация проводится и в уголовно-исправительной системе, прорабатываются меры по улучшению содержания лиц, отбывающих срок и их трудовой занятости. В местах заключения будет применена практика сплошного видео-надзора.

Отдавая поручения по итогам доклада, президент обратил внимание на обязательность качественного подхода к реформам. В этом направлении, Токаев призвал достичь высокого уровня доверия населения к сотрудникам полиции и обеспечить эффективное противостояние современным вызовам.