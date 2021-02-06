 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 18:33 – Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан
  • 12:30 – Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Глава МВД Казахстана рассказал о новшествах в подведомственной рабочей системе

Глава МВД Казахстана рассказал о новшествах в подведомственной рабочей системеПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля продолжил встречи с главами ключевых ведомств. На этот раз он принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, который доложил об итогах деятельности МВД в прошлом году, состоянии криминогенной обстановки и новых направлениях работы, сообщает пресс-служба Токаева.

Согласно отчёту министра преступность в стране снизилась на 37%, в частности значительно сократилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганских инцидентов и нападений насильников. Тургумбаев также рассказал об устойчивой безопасности на городских улицах и междугородних трассах, сокращении случаев ДТП и летальных исходов от них.

Переходя к перспективам, министр сообщил, что 2021 год пройдёт под эгидой профилактики правонарушений. Страж закона детально ознакомил президента с планами по реформированию подведомственного госоргана. Будет создана сервисная модель работы «полиция в шаговой доступности» и пересмотрена служба участковых инспекторов. Отмечая веление времени — цифровой аспект, правоохранитель доложил, что уже есть первые позитивные результаты после внедрения мобильного приложения «Police 102», оно даёт гражданам возможность оперативно связаться с полицией.

В рамках отчёта было отмечено, что модернизация проводится и в уголовно-исправительной системе, прорабатываются меры по улучшению содержания лиц, отбывающих срок и их трудовой занятости. В местах заключения будет применена практика сплошного видео-надзора.

Отдавая поручения по итогам доклада, президент обратил внимание на обязательность качественного подхода к реформам. В этом направлении, Токаев призвал достичь высокого уровня доверия населения к сотрудникам полиции и обеспечить эффективное противостояние современным вызовам.





  •   Просмотров Сегодня: 55


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Казахстана проверил работу Национального банка страны
    » Глава антикоррупционного агентства Казахстана доложил о позитивных итогах 2020 года
    » Аким Жамбыла доложил президенту Казахстана об итогах развития за период 2020 года
    » Президент Казахстана принял с докладом премьер-министра республики
    » Президент Казахстана обратился к волонтёрам
    » Глава Казахстана проинспектировал работу национального банка страны
    » Лидера Казахстана от имени личного состава поблагодарили за восстановление структуры МЧС
    » В Казахстане преступность пошла на спад и снизилась на 35%
    » Главы государства и правительства Казахстана обсудили текущее положение дел в стране
    » Глава Казахстана поручил оперативно запустить социально-экономический мотор страны
    » Лидер Казахстана принял главу национальной авиакомпании
    » В Казахстане построят мост через Бухтарминское водохранилище
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 113
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 94
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 91
    • 0

    Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

    • 13:59
    • 62
    • 0

    Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

    • 10:50
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58475
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54284
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51746
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46971
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41043
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39533
    • 0

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 113
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 94
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 91
    • 0

    Президент Белоруссии вручил представителям науки дипломы докторов и аттестаты профессоров

    • 10:15
    • 62
    • 0

    Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

    • 10:16
    • 83
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА