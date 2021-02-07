В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

В Республике Арцахе планируется субсидировать 12 млрд драмов ($24 млн) на компенсацию коммунальных услуг населению



Об этом заявил министр финансов Григорий Мартиросян. По его словам, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрена компенсация за потребление природного газа. Компенсация за электроэнергию предусмотрена для негазифицированных поселков и общин до 1500 кВтч включительно.



Плата за обслуживание внутренней газовой системы за 2021 год будет возмещена в полном объеме.



Напомним что Армения гарант как экономической так и физической безопасности Республики Арцах